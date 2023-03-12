Які надбавки виплачують вчителям НУШ

За певну роботу, крім основної зарплати, педагог може отримувати надбавки. Хто з вчителів НУШ та за що може їх отримати – читайте у статті.

Усі надбавки педагогам є обов’язковими для виплати як складові зарплати, попри їхній стимулювальний характер. Зараз надбавку НУШ мають отримувати всі вчителі початкових класів.

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З 1 січня 2018 року в Україні почали застосовуватися надбавки НУШ. Йдеться про надбавку в розмірі не менше 20 відсотків для:

керівників шкіл, у яких апробують державний стандарт початкової освіти відповідно до Концепції “Нова українська школа”, а також їхніх заступників;

керівників шкіл, у яких навчання хоча б в одному з початкових класів здійснюватиметься за державним стандартом початкової освіти в рамках реалізації зазначеної Концепції НУШ, їхніх заступників;

вчителів української мови й літератури шкіл із навчанням мовами національних меншин.

Сьогодні така умова встановлення надбавки для початкової освіти фактично є не актуальною, тому що зараз відбувається апробація стандарту базової середньої освіти. Очевидно, що всім вчителям початкових вже класів має бути встановлено надбавку в розмірі не менше 20 відсотків.

Крім того, надбавка за престижність праці залишається актуальною для всіх педагогічних працівників.

Чи виплачується окремо надбавка за роботу в 5 класі НУШ як класному керівнику? Якщо йдеться про надбавку за престижність педагогічної праці, то вона встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником. Доплату за класне керівництво необхідно розглядати окремо:

Вчителям та іншим педагогам (крім керівних посад) у 5 – 11 класах встановлено доплату за класне керівництво в розмірі 25 % посадового окладу (ставки зарплати).

Доплата за класне керівництво в класах з кількістю учнів менше ніж 12 осіб здійснюється в розмірі 50 % відповідних розмірів доплат. Зазначена норма не поширюється на спеціальні класи (групи).

Нагадаємо, що українським учителям вже 3 роки не збільшують зарплату. Тепер в освітньому комітеті заявили, що збільшать зарплати педагогам лише після завершення війни в Україні. Деталі – читайте за цим посиланням.