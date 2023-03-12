Какие надбавки выплачивают учителям НУШ

За определенную работу, кроме основной зарплаты, педагог может получать надбавки. Кто из учителей НУШ и за что может их получить - читайте в статье.

Все надбавки педагогам обязательны для выплаты как составляющие зарплаты, несмотря на их стимулирующий характер. Сейчас прибавку НУШ должны получать все учителя начальных классов.

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С 1 января 2018 года в Украине начали применяться надбавки НУШ. Говорится о надбавке в размере не менее 20 процентов для:

руководителей школ, в которых апробируют государственный стандарт начального образования в соответствии с Концепцией "Новая украинская школа", а также их заместителей;

руководителей школ, где обучение хотя бы в одном из начальных классов будет осуществляться по государственному стандарту начального образования в рамках реализации указанной Концепции НУШ, их заместителей;

учителей украинского языка и литературы школ с обучением на языках национальных меньшинств.

Сегодня такое условие установления надбавки для начального образования фактически не актуально, потому что сейчас происходит апробация стандарта базового среднего образования. Очевидно, что всем учителям начальных классов должна быть установлена надбавка в размере не менее 20 процентов.

Кроме того, прибавка за престижность труда остается актуальной для всех педагогических работников.

Выплачивается отдельно надбавка за работу в 5 классе НУШ как классному руководителю? Если речь идет о надбавке за престижность педагогического труда, то она устанавливается на весь объем выполняемой работником учебной нагрузки. Доплату за классное руководство необходимо рассматривать отдельно:

Учителям и другим педагогам (кроме руководящих должностей) в 5-11 классах установлена доплата за классное руководство в размере 25% должностного оклада (ставки зарплаты).

Доплата за классное руководство в классах с количеством учащихся менее 12 человек осуществляется в размере 50% соответствующих размеров доплат. Указанная норма не распространяется на специальные классы (группы).

Напомним, что украинским учителям уже 3 года не увеличивают зарплату. Теперь в образовательном комитете заявили, что увеличат зарплаты педагогам только после окончания войны в Украине. Подробности – читайте за этой ссылкой.