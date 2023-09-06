На які пенсійні виплати можуть розраховувати вчителі цього року

Вчителі будуть отримувати пенсію згідно із тим, яку заробітню плату вони мали. Тим фахівцям, які продовжують працювати, варто розраховувати лише на мінімальну виплату.

Зараз розмір пенсії вчителя залежить від стажу та середньомісячного офіційного доходу. Наприклад, вчителі, які мали зарплату 14 500 гривень, будуть отримувати щонайменше 5 699 гривень пенсії.

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Що стосується фахівців пенсійного віку, які продовжують працювати, то їм платитимуть лише мінімальну пенсію. Зараз вона складає 2 093 гривні.

Повідомляється, що понад 65% пенсіонерів отримують пенсію у розмірі до 5 тисяч гривень. Менш ніж чверть пенсіонерів мають виплати у розмірі від 5 до 10 тисяч гривень.

Зараз працівники освіти можуть виходити на пенсію після досягнення 60 років за вислугою. Також на пенсію можна піти достроково, якщо стаж складає понад 29,5 років. Ця можливість у педагогів з'являється по досягненні 55-річного віку.