Зараз розмір пенсії вчителя залежить від стажу та середньомісячного офіційного доходу. Наприклад, вчителі, які мали зарплату 14 500 гривень, будуть отримувати щонайменше 5 699 гривень пенсії.

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Що стосується фахівців пенсійного віку, які продовжують працювати, то їм платитимуть лише мінімальну пенсію. Зараз вона складає 2 093 гривні.

Повідомляється, що понад 65% пенсіонерів отримують пенсію у розмірі до 5 тисяч гривень. Менш ніж чверть пенсіонерів мають виплати у розмірі від 5 до 10 тисяч гривень.

Зараз працівники освіти можуть виходити на пенсію після досягнення 60 років за вислугою. Також на пенсію можна піти достроково, якщо стаж складає понад 29,5 років. Ця можливість у педагогів з'являється по досягненні 55-річного віку.