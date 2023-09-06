Сейчас размер пенсии учителя зависит от стажа и официального среднемесячного дохода. Например, учителя, которые имели зарплату в 14 500 гривен, будут получать не менее 5 699 гривен пенсии.

Читайте также Образовательное чудо: как трансформируют украинское образование к 2030 году

Что касается продолжающих работать специалистов пенсионного возраста, то им будут платить только минимальную пенсию. Сейчас она составляет 2093 гривны.

Сообщается, что более 65% пенсионеров получают пенсию в размере 5 тысяч гривен. Менее четверти пенсионеров имеют выплаты в размере от 5 до 10 тысяч гривен.

Сейчас работники образования могут выходить на пенсию по достижении 60 лет по выслуге. Также на пенсию можно уйти досрочно, если стаж составляет более 29,5 лет. Эта возможность у педагогов появляется по достижении 55-летнего возраста.