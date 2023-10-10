Поштовх для НУШ: у бюджет внесли зміни для друку підручників – скільки мільйонів виділили

10 жовтня 2023, 10:53
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Джерело:

ВРУ

Друк підручників – одна з найбільших проблем впровадження реформи Нової української школи. Велику допомогу у цьому напрямку надають

Мільйони гривень на друк підручників 

Верховна Рада ухвалила Закон України №10038, який вносить зміни до бюджету на 2023 рік. З-поміж іншого, значну суму коштів виділяють на друк підручників, а саме – 552,8 мільйона гривень.

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Ці гроші спрямують на друк підручників для учнів 5 та 6 класів. У такий спосіб можна пришвидшити запровадження програми НУШ в українських школах.

Зокрема, на виділені гроші планують надрукувати такі підручники: 

5 клас

  • англійська та інші іноземні мови;
  • "Здоровʼя, безпека та добробут";
  • етика;
  • мистецтво;
  • технології;

6 клас

  • інформатика;
  • "Здоровʼя, безпека та добробут";
  • етика.

Також повідомляється, що зараз державними коштами додруковують підручники з історії України. Посібники з української мови, математики та природничих наук вдалося надрукувати за допомогою партнерів. 

У найближчих планах – підручники з української та зарубіжної літератури, а також мистецтво та географія для 6 класів. 

Автор: Ярослав Сиваківський