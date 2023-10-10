Друк підручників – одна з найбільших проблем впровадження реформи Нової української школи. Велику допомогу у цьому напрямку надають

Мільйони гривень на друк підручників

Верховна Рада ухвалила Закон України №10038, який вносить зміни до бюджету на 2023 рік. З-поміж іншого, значну суму коштів виділяють на друк підручників, а саме – 552,8 мільйона гривень.

Цікаво 23-річний львів'янин переміг на Global Teacher Prize Ukraine 2023: як він руйнує стереотипи

Ці гроші спрямують на друк підручників для учнів 5 та 6 класів. У такий спосіб можна пришвидшити запровадження програми НУШ в українських школах.

Зокрема, на виділені гроші планують надрукувати такі підручники:

5 клас

англійська та інші іноземні мови;

"Здоровʼя, безпека та добробут";

етика;

мистецтво;

технології;

6 клас

інформатика;

"Здоровʼя, безпека та добробут";

етика.

Також повідомляється, що зараз державними коштами додруковують підручники з історії України. Посібники з української мови, математики та природничих наук вдалося надрукувати за допомогою партнерів.

У найближчих планах – підручники з української та зарубіжної літератури, а також мистецтво та географія для 6 класів.