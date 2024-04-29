Яким у 2024 році буде пороговий бал на НМТ

У середині травня стартує основна сесія національного мультитесту у 2024 році. Стати його учасником можна ще протягом 10 – 15 травня.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, яким цьогоріч буде пороговий бал на НМТ. За її словами, він складатиме 15% від загальної кількості балів.

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Яким пороговий бал на НМТ-2024

Так, до прикладу, за тест із математики достатньо набрати хоча б п'ять тестових балів. Учаснику для цього треба поставити у правильному місці хрестики в п'яти простих завданнях на вибір правильної відповіді.

Вакуленко ж не вважає, що завдання на вибір однієї правильної відповіді є нескладними. І додає, що формат завдання не визначає його складності.

Статистика свідчить, що є складні завдання на вибір однієї відповіді із запропонованих. Під час розроблення тестів ми використовуємо цілу низку різних типів завдань, зокрема завдання на встановлення відповідності, на визначення послідовності подій, із короткою формою відповіді (відповідь до задачі) тощо. До кожного типу завдань застосовується певне правило,

– зазначає вона.

І додає: не варто думати, що закриті завдання – просто завдання, де треба поставити галочки. Аби отримати хороший результат, завдання треба виконувати свідомо.

НМТ передбачає виконання завдань із чотирьох предметів. Кожен із них має значення. Конкурсний бал вступника розраховується на основі всіх цих предметів, до різних предметів застосовують різні вагові коефіцієнти залежно від обраної спеціальності,

– повідомила очільниця УЦОЯО.

І наголосила: якщо учасник не набере достатньої кількості балів хоча б з одного предмета, він утратить можливість вступати цього року.

За її словами, це справді не дуже високі порогові бали, але ситуація для вступників зараз складніша, ніж в учасників класичного ЗНО. До того ж тестування відбуватиметься протягом одного дня і триватиме чотири години з перервою.