Ці фахівці будуть найзатребуваніші на ринку праці через 10 років

Україна переходить до нової моделі формування держзамовлення на освіту фахівців. Зокрема у країні орієнтуються на довгострокові потреби економіки.

Про це повідомив очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак у телеграмі. Також він уточнив, які фахівці будуть найзатребуваніші через 10 років.

Яких фахівців найбільше потребуватиме економіка

Новий підхід базується на довгостроковому прогнозуванні розвитку економіки з урахуванням післявоєнної відбудови, інтеграції України до ЄС, демографічних змін і технологічного розвитку.

За прогнозами, загальна потреба економіки у працівниках зросте з 12,9 мільйона у 2025 році до 14,6 мільйона у 2036 році. Тобто протягом наступних 10 років треба буде близько 1,7 мільйона додаткових працівників. Найбільше будуть потрібні фахівці для відбудови країни, розвитку промисловості, інженерії та управління масштабними проєктами.

У будівельній сфері потреба у працівниках може зрости більш ніж удвічі – із приблизно 520 тисяч до 1,24 мільйона. Найзатребуванішими стануть будівельники, інженери, архітектори, проєктувальники, фахівці технічного нагляду та менеджери інфраструктурних проєктів.

Суттєве зростання прогнозують і для переробної промисловості. До 2036 року кількість працівників у цій сфері може зрости більш ніж на 400 тисяч. Економіка потребуватиме технологів, інженерів виробництва, операторів обладнання, спеціалістів із контролю якості та сучасних виробничих професій.

Майже на 75% може зрости попит у сфері професійної, наукової та технічної діяльності. Мовиться про інженерні послуги, наукові дослідження, технічне проєктування, консалтинг і професійні сервіси для бізнесу.

Водночас стабільно високою буде потреба у медпрацівниках та спеціалістах соціальної сфери. До 2036 року кількість зайнятих у медицині та соціальній допомозі може зрости майже до 945 тисяч. Попит зберігатиметься на лікарів, медичних сестер, реабілітологів, психологів, соціальних працівників і фахівців із догляду.

Попри відносно стабільну чисельність працівників ІТ-сектору, його роль в економіці не зменшуватиметься. Також прогнозують, що економіка потребуватиме більше економістів, бухгалтерів, фінансистів, аудиторів і юристів.

Найбільше зростання серед професійних груп до 2036 року прогнозується для кваліфікованих робітників, інженерно-технічних спеціалістів, професіоналів, технічних службовців, а також працівників металургійної та машинобудівної галузей.