Об этом сообщил глава Комитета по образованию Верховной Рады Сергей Бабак в Telegram. Также он уточнил, какие специалисты будут наиболее востребованы через 10 лет.

Какие специалисты будут наиболее востребованы в экономике

Новый подход основан на долгосрочном прогнозировании развития экономики с учетом послевоенного восстановления, интеграции Украины в ЕС, демографических изменений и технологического развития.

По прогнозам, общая потребность экономики в работниках вырастет с 12,9 миллиона в 2025 году до 14,6 миллиона в 2036 году. То есть в течение следующих 10 лет потребуется около 1,7 миллиона дополнительных работников. Больше всего будут востребованы специалисты для восстановления страны, развития промышленности, инженерии и управления масштабными проектами.

В строительной сфере потребность в работниках может вырасти более чем вдвое – с примерно 520 тысяч до 1,24 миллиона. Наиболее востребованными станут строители, инженеры, архитекторы, проектировщики, специалисты по техническому надзору и менеджеры инфраструктурных проектов.

Существенный рост прогнозируется и для перерабатывающей промышленности. К 2036 году количество работников в этой сфере может вырасти более чем на 400 тысяч. Экономике потребуются технологи, инженеры-технологи, операторы оборудования, специалисты по контролю качества и представители современных производственных профессий.

Почти на 75% может вырасти спрос в сфере профессиональной, научной и технической деятельности. Речь идет об инженерных услугах, научных исследованиях, техническом проектировании, консалтинге и профессиональных услугах для бизнеса.

В то же время стабильно высокой будет потребность в медицинских работниках и специалистах социальной сферы. К 2036 году число занятых в медицине и социальной помощи может вырасти почти до 945 тысяч. Сохранится спрос на врачей, медицинских сестер, реабилитологов, психологов, социальных работников и специалистов по уходу.

Несмотря на относительно стабильную численность работников ИТ-сектора, его роль в экономике не будет уменьшаться. Также прогнозируется, что экономике потребуется больше экономистов, бухгалтеров, финансистов, аудиторов и юристов.

Наибольший рост среди профессиональных групп до 2036 года прогнозируется для квалифицированных рабочих, инженерно-технических специалистов, профессионалов, технических служащих, а также работников металлургической и машиностроительной отраслей.