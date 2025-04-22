Які спеціальності є лідерами та аутсайдерами вподобань вступників

В Україні дуже мало вступників має намір стати студентами природничих спеціальностей. Натомість традиційно популярними є гуманітарні та соціальні спеціальності.

Набувають популярності також інженерні. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в інтерв'ю Українському Радіо, зазначає 24 Канал.

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Які спеціальності обирають вступники

Посадовець розповів, що торік найпопулярнішими були 5 спеціальностей комп'ютерних наук. Мовиться, зокрема, про такі як кібербезпека, програмне забезпечення і самі комп'ютерні науки. Усі вони створили досить потужний попит на вивчення комп'ютерних наук.

Але на традиційні фундаментальні природничі науки, на жаль, є мало охочих. І щоб трохи стимулювати якраз вступ на ці спеціальності і дати певні переваги тим учням, які добре вчать фізику і хімію, на ці предмети і є підвищений коефіцієнт при розрахунку вступного балу,

– повідомив Винницький.

Але МОН передбачає, що більшість українських абітурієнтів четвертим предметом обиратиме англійську мову. Так було і в попередні роки.

Це непогано, це елемент нашої інтернаціоналізації, нашої європейської інтеграції. Але четвертим предметом може бути обрана іноземна мова, фізика, хімія, біологія. Біологія обов'язкова переважно для тих, які вступають на медицину. Географія. Є достатньо великий перелік предметів, які можуть бути обрані як четвертий. І ще українська література є,

– зауважив посадовець.

Раніше ми писали про те, що Міністерство освіти і науки України скоротило ліцензійні обсяги для 195 вишів на освітній рівень бакалавра.