Уряд ухвалив постанову, у якій визначив терміни нового навчального року. Це важливо знати вчителям, учням та батькам.

Як терміни навчання та хто і що може впливати на їх зміну, розповідає 24 Канал, посилаючись на сайт Міністерства освіти.

Скільки триватиме новий навчальний рік?

Міністерство освіти повідомило, що уряд ухвалив постанову, яка визначає дату початку та закінчення навчального року в закладах загальної середньої освіти України. Навчальний 2025 – 2026 рік триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року.

Важливо, що 30 червня – це гранична дата завершення навчального року. Однак, структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначає педагогічна рада закладу освіти.

Хто вирішує про терміни канікул та завершення навчання?

Дати канікул та остаточні терміни завершення навчання належать до компетенції закладів освіти. А саме відповідні рішення ухвалює педагогічна рада, враховуючи:

навчальне навантаження;

безпекову ситуацію в регіоні;

потреби та стан учнів і учениць;

готовність педагогів і педагогинь.

Власне тому різняться дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул у різних закладах освіти в Україні.

Важливо! Червень не є обов'язковим навчальним місяцем. Заклад освіти може завершити навчальний рік у травні. А за потреби – продовжити навчання у червні або ж організувати в цей час консультації, індивідуальні заняття, проєктні дні чи навчальні екскурсії. Такі формати допомагають подолати освітні втрати, але їхнє впровадження є правом, а не обов’язком закладу освіти.

