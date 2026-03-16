"Сузір'я" замість "созвєздія": як звучать українські відповідники російських слів

Українська вчителька та репетиторка Марія Словолюб поділилася добіркою поширених російських слів, які часто можна почути в розмовній мові. Вона пояснила, які українські відповідники краще використовувати замість цих русизмів.

Які слова радить репетиторка замість російських?

За словами Марії, під час занять учні часто запитують її про те, які відповідники краще підібрати до тих чи інших російських слів, які можна доволі часто зустріти у розмовній мові та під час спілкування у соцмережах.

Перше російське слово, про яке розповіла фахівчиня – це "созвездие". Вона радить замінити його на український відповідник "сузір'я".

Слово "воцариться" вчителька радить замінити такими питомо українськими відповідниками, як "запанувати", "зацарювати".

Контекст: "У цій кімнаті запанувала тиша",

Російське слово "мимолетный" можна замінити відповідниками "швидкоплинний", "скороминущий".

Замість російського слова "опрометчивый", яке Марія Словолюб почула від учнів вперше, варто вживати українські відповідники "нерозважливий", "поспішний", "квапливий", "легковажний", "необачний".

Слово "предвещать" має чудові українські відповідники "віщувати", "передвіщати".

До російського ж слова "щекотливый" так і взагалі, за словами репетиторки, існує ціла гора відповідників в українській мові. Вона не стала перелічувати їх усі, а лише подала контекст, який вчителька розглядала на уроці.

Зверніть увагу! За словами Марії Словолюб, "щекотливый вопрос" українською – це не "лоскітливе питання", а "делікатне питання". "Щекотливый разговор" – "делікатна розмова".

