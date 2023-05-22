Завчити відповіді не вийде: усі тестові завдання на НМТ будуть унікальними

Національний мультипредметний тест буде проходити кілька днів, тому деякі учні можуть сподіватися, що зможуть спитати відповіді у друзів, які складатимуть іспит першими. Окрім загального розвитку, жодного результату знання відповідей не дасть.

Тестові завдання на НМТ будуть стосуватися визначених тем та будуть схожими за своєю суттю. Втім, сподіватися отримати відповідь від тих, хто складатиме тест раніше, не варто.

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Завдання будуть унікальними

Як повідомила очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко, усі тести НМТ будуть унікальними. Відповідно, спілкування про завдання з тими, хто складатиме іспит у перші дні, не дасть учням можливості схитрувати.

УЦОЯО розробив достатню кількість унікальних форм для кожної зміни національного мультипредметного тесту,

– сказала Вакуленко.

Фахівці УЦОЯО провели змістовну роботу та створили достатню кількість завдань, щоб кожного дня проведення НМТ іспит був унікальним.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Про НМТ 2023: коротко