Завчити відповіді не вийде: усі тестові завдання на НМТ будуть унікальними
Джерело:Освіта.ua
Національний мультипредметний тест буде проходити кілька днів, тому деякі учні можуть сподіватися, що зможуть спитати відповіді у друзів, які складатимуть іспит першими. Окрім загального розвитку, жодного результату знання відповідей не дасть.
Тестові завдання на НМТ будуть стосуватися визначених тем та будуть схожими за своєю суттю. Втім, сподіватися отримати відповідь від тих, хто складатиме тест раніше, не варто.
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Завдання будуть унікальними
Як повідомила очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко, усі тести НМТ будуть унікальними. Відповідно, спілкування про завдання з тими, хто складатиме іспит у перші дні, не дасть учням можливості схитрувати.
УЦОЯО розробив достатню кількість унікальних форм для кожної зміни національного мультипредметного тесту,
– сказала Вакуленко.
Фахівці УЦОЯО провели змістовну роботу та створили достатню кількість завдань, щоб кожного дня проведення НМТ іспит був унікальним.
Про НМТ 2023: коротко
- Перша сесія НМТ розпочнеться 5 червня та триватиме до 23 червня.
- Запрошення учні отримають 25 – 26 травня.
- На складання іспиту учні матимуть 180 хвилин.
- Завдання будуть складатися з 3 блоків, розподілення часу між завданнями – справа кожного учня.
- У разі виявлення спроб списати чи схитрувати в інший спосіб учня виведуть з центру проведення НМТ, а результати тесту анулюють.