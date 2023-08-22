Кожну галузь трансформують: як зміниться українська система освіти

Аби змінити систему освіти в Україні, треба трансформувати усіх освітні галузі. Зокрема, дошкільну, загальну середню освіту та старшу школу.

Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів у "Сніданку з 1+1" про цю трансформацію. Та акцентував, що дуже цінними у сфері освіти є насамперед люди.

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Як зміниться українська система освіти

Міністр наголосив: під час пандемії коронавірусу і у час повномасштабної війни освітяни проявили неймовірну стійкість.

У нас прекрасні люди в освіті, які витримали неймовірний тиск, які зберегли сталість системи, навчальний процес, свої заклади,

– заявив міністр.

І додав: навіть колективи, які виїхали з ТОТ, продовжують працювати зі своїми дітьми.

Але, безумовно, освіта потребує трансформацій. Будь-яка система освіти повинна постійно працювати над своєю модернізацією. Тому що освіта – це те, що готує людину до завтрашнього дня. Якщо ми дійсно хочемо змінити систему освіти, ми повинні постійно займатися трансформацією одразу всіх галузей,

– вважає Лісовий.

Дошкільна освіта

Перша галузь, над трансформацією якої працює МОН, – це дошкільна освіта. За словами міністра, сфера має досить великі проблеми. Натомість діти мають отримувати якісну дошкільну освіту, перебувати у безпечних умовах і мати хороші можливості для розвитку, пише tsn.ua.

Ми обговорюємо з експертами той комплекс реформ, який ми будемо там проводити, відкриваємо доступ приватній ініціативі в організації дошкільних навчальних закладів, відкриваємо швидкий доступ до професії – швидке навчання професії вихователя. Працюємо над зміною соціального статусу вихователя дошкільного закладу, тобто йдеться про заробітну плату,

– розповів очільник Міносвіти.

Загальна середня освіта – НУШ

Друга галузь, яку змінюють, – загальна середня освіта.

Відновлюємо Нову українську школу – проєкт, який прекрасно себе проявив. Сьогодні працюємо над відновленням субвенцій на базову школу,

– зауважив посадовець.

І додав, що вчителі рік рятували реформу власним ентузіазмом. Зараз уряд виділив 1,5 мільярда гривень на відновлення НУШ. Зокрема ,на закупівлю необхідного обладнання для базової школи та підготовку вчителів.

Академічні ліцеї і професійні коледжі

Третя галузь, яка зазнає реформації, – старша школа, а саме академічні ліцеї і професійні коледжі.

Ми вчимося до 9 класу, а опісля йдемо або в академічний ліцей, або в професійний коледж, де навчаємося ще три роки. З професійного коледжу ми виходимо з професією на ринок праці, а з академічного ліцею ми йдемо у заклад вищої освіти,

– розповів міністр.

І наголосив, що профтехосвіту, вищу освіту і науку МОН також трансформує.