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Освіта Освіта в Україні В одному з українських міст учні переходять на дистанційку
7 травня, 17:30
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В одному з українських міст учні переходять на дистанційку

Марія Волошин
Основні тези
  • У Черкасах 8 та 9 травня учні навчатимуться дистанційно.
  • В Одесі змінювати формат навчання у школах не планують. 

Протягом 8 – 9 травня частина учнів в Україні може навчатися дистанційно. Зміну формату може спричинити безпекова ситуація.

Так, змінюють формат навчання школярів на найближчі два дні у Черкасах. Чи переведуть на дистанційку учнів в інших містах, розповідає 24 Канал.

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У Черкасах учні вчитимуться дистанційно  

Так, у Черкасах 8 та 9 травня учні навчатимуться дистанційно. Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації у країні.

Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради.

8 та 9 травня заклади загальної середньої освіти міста Черкаси переходять на дистанційну форму навчання у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в країні. Просимо всіх учасників освітнього процесу бути уважними, слідкувати за офіційними повідомленнями та дотримуватись правил безпеки,
– повідомили у міськраді.

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В Одесі змін у навчанні не буде 

Натомість в Одесі зміни формату навчання у школах не запланували. У міській раді повідомили, що інформація про начебто дистанційне навчання в школах міста 8 та 9 травня, яка шириться телеграм-каналами, є неправдивою. 

Ніяких змін у навчальному процесі в ці дні не заплановано,
 – повідомили у мерії Одеси.

І додали, що неправдива інформація спрямована на дестабілізацію ситуації у місті. 