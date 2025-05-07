В одному з українських міст учні переходять на дистанційку

Так, змінюють формат навчання школярів на найближчі два дні у Черкасах. Чи переведуть на дистанційку учнів в інших містах, розповідає 24 Канал.

Дивіться також В одному з облцентрів найкращих випускників шкіл таки нагороджуватимуть медалями

У Черкасах учні вчитимуться дистанційно

Так, у Черкасах 8 та 9 травня учні навчатимуться дистанційно. Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації у країні.

Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради.

8 та 9 травня заклади загальної середньої освіти міста Черкаси переходять на дистанційну форму навчання у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в країні. Просимо всіх учасників освітнього процесу бути уважними, слідкувати за офіційними повідомленнями та дотримуватись правил безпеки,

– повідомили у міськраді.

Дивіться також Навчання з Мрією: як учителі та учні у складний час вражають досягненнями та стійкістю

В Одесі змін у навчанні не буде