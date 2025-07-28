Коли складати іспит для найкращого результату: науковці назвали точний час

У який час доби краще складати іспит для найвищого результату, розповідає 24 Канал, посилаючись на дані Університету Мессіни.

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Про що свідчать дані дослідження?

Італійські вчені провели цікаве дослідження серед студентів, виявивши цікавий фактор, що впливає на успішність, а саме – час доби, коли відбувається іспит.

Науковці Університету Мессіни зробили висновки про цей цікавий психологічний та фізіологічний фактор, проаналізувавши результати 104 552 усних іспитів.

Дослідження тривали між жовтнем 2018 та лютим 2020 року, й у полі дослідження опинилися – 680 викладачів на 1243 курсах. На суб'єктивність дослідження впливав і час іспиту – від 10 до 30 хвилин і проходили вони без стандартизованих питань.

Зауважимо, лише 57% студентів складали іспити успішно. Однак, найвищий показник успішного результату був між 11:00 і 13:00 – чітка "дзвоноподібна" крива успішності.

Інші дані демонстрували, що вранці о 08:00 чи 09:00, а також після 15:00 – результат успішного складання іспиту значно знижувався.

Такий результат пояснюють біологічними ритмами. У студентів у цей період найвища когнітивна активність, а викладачі ще не встигають втомитися від тривалого оцінювання.

Щодо ранкових "провалів", то дослідники пояснюють їх невідповідністю хронотипів – студенти частіше "сови", а викладачі – "жайворонки".

У своїх висновках та рекомендаціях науковці радять викладачам переносити іспити на пізніший ранок або обід, а студентам – уникати складання важливих іспитів під час періодів зниження концентрації, якщо це неможливо, то – подбати про якісний сон.

Науковці продовжать свої дослідження, щоб глибше зрозуміти вплив фізіології на освітні результати.