В какое время суток лучше сдавать экзамен для наивысшего результата, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные Университета Мессины.

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О чем свидетельствуют данные исследования?

Итальянские ученые провели интересное исследование среди студентов, обнаружив интересный фактор, влияющий на успешность, а именно – время суток, когда происходит экзамен.

Ученые Университета Мессины сделали выводы об этом интересном психологическом и физиологическом факторе, проанализировав результаты 104 552 устных экзаменов.

Исследования продолжались между октябрем 2018 и февралем 2020 года, и в поле исследования оказались – 680 преподавателей на 1243 курсах. На субъективность исследования влияло и время экзамена – от 10 до 30 минут и проходили они без стандартизированных вопросов.

Заметим, только 57% студентов сдавали экзамены успешно. Однако, самый высокий показатель успешного результата был между 11:00 и 13:00 – четкая "колоколообразная" кривая успешности.

Другие данные демонстрировали, что утром в 08:00 или 09:00, а также после 15:00 – результат успешной сдачи экзамена значительно снижался.

Такой результат объясняют биологическими ритмами. У студентов в этот период самая высокая когнитивная активность, а преподаватели еще не успевают устать от длительного оценивания.

Что касается утренних "провалов", то исследователи объясняют их несоответствием хронотипов – студенты чаще "совы", а преподаватели – "жаворонки".

В своих выводах и рекомендациях ученые советуют преподавателям переносить экзамены на более позднее утро или обед, а студентам – избегать сдачи важных экзаменов во время периодов снижения концентрации, если это невозможно, то – позаботиться о качественном сне.

Ученые продолжат свои исследования, чтобы глубже понять влияние физиологии на образовательные результаты.