Який середній бал потрібен для вступу в Польщу: важлива інформація для абітурієнта

Польща серед переліку країн, яку розглядають українські абітурієнти для продовження навчання. А тому варто знати, як рахуються бали для вступу у польські виші.

Навчальні заклади Польщі українські абітурієнти розглядають і через можливість вступу не лише за результатами НМТ, а й за середнім балом атестата. Який він має бути, розповідає 24 Канал, посилаючись на StudyForYou.

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Який середній бал для вступу у Польщі

Якщо ви, як абітурієнт чи батьки майбутнього студента, розглядаєте виші Польщі для навчання, то знаєте, що до цього варто готуватися завчасно. Зокрема, щоб не проґавити початок онлайн реєстрації у базах даних університетів.

Серед привабливих умов – можливість вступу без НМТ. Понад 90% приватних університетів у Польщі не вимагають НМТ. Вступ до цих навчальних закладів базується на свідоцтві про повну середню освіту (атестат).

Кожен навчальний заклад визначає свій середній бал для вступу. Чим вищий він за рейтингом, тим вищий бал має мати. Це стосується і безкоштовного і платного навчання.

Про можливості безкоштовного навчання у Словаччині для українців, 24 Канал писав раніше.

Більшість вишів вимагають мінімальний середній бал атестата при вступі на бакалаврат – 8;

Мінімальний середній бал диплома бакалаврату при вступі на магістратуру – 4.

Деякі приватні університети приймають студентів із нижчим балом. Крім того, у них працює принцип "перший подав документи – отримав місце". Це особливо актуально для рейтингових навчальних закладів та популярних спеціальностей.

Які показники ще враховуються при вступі

Державні університети в Польщі зазвичай встановлюють більш суворі вимоги до вступу. Беручи до уваги кілька показників:

Рейтинг кандидатів.

Він формується на основі оцінок із кількох профільних предметів (зазвичай від 2 до 5). Береться до уваги не середній бал атестата, а високі оцінки з предметів, які важливі для обраної спеціальності. Тому важливо дізнатися про пріоритетні предмети у кожному виші й для кожної спеціальності.

Наприклад: Для вступу на спеціальність інформатика до польських технічних університетів потрібні високі бали з математики, фізики та іноземної мови. Для спеціальності менеджмент (залежно від університету) пріоритетними предметами є математика, іноземна мова та один із наступних: географія, історія, громадянська освіта тощо.

За основу беруться оцінки зі свідоцтва чи кваліфікаційний іспит.

Є також державні університети, які не враховують результати НМТ і формують рейтинг кандидатів на основі оцінок зі свідоцтва або через кваліфікаційні іспити. Наприклад, Ягеллонський університет та Вроцлавський університет формують рейтинг на основі кваліфікаційних співбесід або екзаменів (залежно від спеціальності) і взагалі не враховують оцінки ні зі свідоцтва, ні з НМТ. Натомість приймальна комісія Лодзинської політехніки прирівнює оцінки зі свідоцтва та НМТ до базового рівня. Тому отримання розширеного рівня (вищого вступного балу) абітурієнту потрібно пройти онлайн-іспити з математики чи фізики (або обох предметів).

3. Важливіші результати НМТ/ЗНО.

Деякі ВНЗ віддають перевагу результатам НМТ. Більшість державних польських університетів прирівнюють НМТ/ЗНО до польської Matura розширеного рівня (аналог ЗНО), а свідоцтво (атестат), як Matura базового рівня. Через це оцінки, отримані на НМТ, зазвичай мають більшу вагу, ніж оцінки зі свідоцтва (атестата).

Наприклад: Приймальна комісія Варшавського університету переводить оцінки українських абітурієнтів у польську систему наступним чином: 200 балів з НМТ = 100 балів згідно з польською шкали тоді як 12 балів у свідоцтві = лише 50 балів. Таким чином, за 2 предмети НМТ можна отримати максимум 200 балів, тоді як за 2 предмети зі свідоцтва – лише 100 балів.

Окремо рахуються результати для вступу на творчі спеціальності. Тут рейтинг кандидатів зазвичай формується на основі результатів творчого конкурсу або розгляду портфоліо. Однак і тут, для деяких спеціальностей, додатковими критеріями можуть бути оцінки зі свідоцтва про повну загальну середню освіту або результати НМТ.

Наприклад: Рейтинг кандидатів до Вроцлавської Політехніки на спеціальність Архітектура визначається за такою формулою: оцінка з математики (НМТ) + оцінка з фізики (НМТ) + 0,1 × оцінка з іноземної мови + оцінка з іспиту з рисунка.

Щоб не помилитися, які предмети є пріоритетом та середній бал атестата для проходження на ту чи іншу спеціальність, краще уточнювати інформацію на сайтах навчальних закладів Польщі, які ви обрали.