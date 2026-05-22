Де навчався Усик: що відомо про університет українського чемпіона

23 травня український боксер Олександр Усик проведе у єгипетській Гізі перший бій із липня 2025 року. Напередодні поєдинку проти чемпіона світу з кікбоксингу увага прикута не лише до спортивної форми Усика, а й до його освітнього шляху.

Освіта спортсменів нерідко залишається поза увагою вболівальників, однак шлях до великих перемог часто проходить не лише через тренувальні зали, а й через університетські аудиторії. Український чемпіон Олександр Усик – один із тих спортсменів, хто поєднував професійну кар'єру з навчанням, повідомляє Zaxid.net.

Де навчався Олександр Усик

Олександр Усик здобував вищу освіту у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського – одному з найвідоміших спортивних закладів вищої освіти України.

Саме цей університет багато років готує фахівців у сфері спорту, фізичної культури, реабілітації та тренерської діяльності. Для багатьох відомих спортсменів він став важливим етапом професійного становлення.

Сьогодні ім'я Усика знову часто згадують у спортивних новинах, адже 23 травня він вийде у ринг у Гізі проти нідерландського чемпіона світу з кікбоксингу Ріко Верховена. Попри статус суперника, поєдинок відбудеться саме за правилами боксу.

Що варто знати про львівський виш

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського є одним із провідних спортивних університетів України. Його історія налічує десятки років, а сам заклад пов'язаний із розвитком української системи фізичного виховання та спорту.

Університет розташований у Львові та готує студентів за напрямами фізичної культури, спорту, спортивної медицини, туризму, менеджменту та реабілітації.Заклад названий на честь Івана Боберського – педагога та громадського діяча, якого часто називають одним із засновників українського тіловиховання.

Львівський університет фізичної культури відомий великою кількістю випускників серед професійних спортсменів, тренерів та олімпійців. Тут навчалися представники різних видів спорту, які згодом представляли Україну на міжнародній арені.

Для спортсменів такого рівня, як Усик, освіта нерідко стає додатковим інструментом професійного розвитку – допомагає краще розуміти методику тренувань, фізіологію та спортивний менеджмент. Тож напередодні нового бою українського чемпіона увага прикута не лише до рингу в Гізі, а й до освітнього шляху спортсмена, який привів його від університетських аудиторій до світового боксерського Олімпу.