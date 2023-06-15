"Реформа буде кардинальною": Федоров анонсував тектонічні зміни в освіті

Вже незабаром посадовці будуть готові презентувати освітню реформу. Вони обіцяють – реформа виведе українську освіту на якісно новий рівень.

Кабмін готується презентувати освітню реформу, яку очікують чи не всі учасники освітнього процесу. Як розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров, презентацію представлять вже цього літа.

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Що нового буде в українській освіті

За словами Федорова, освітня реформа буде однією з найбільш кардинальних в українській історії. Ба навіть більше – вона зможе конкурувати з тими, які відбувалися на глобальному рівні.

Одна з кардинальніших, які відбувалися взагалі у світі. Я думаю, що багатьом з вас це сподобається. Тому що це буде про інновації, про інше мислення дітей тощо,

– заявив Федоров.

Основою освітніх реформ повинні стати інновації через підприємництво, якісну роботу та створення цінностей. У майбутньому це буде сприяти народженню багатьох компаній з високою доданою вартістю, ціна яких буде перевалювати за мільярд.

"Схожим чином розвивається економіка Сполучених Штатів. Для цього нам потрібно, щоб у нас генерувався людський капітал. Потрібно, щоб у нас активно розвивалися інновації", – переконаний Федоров.

Також він повідомив, що важливим акцентом буде зміна статусу вчителя та зміни у системі професійної освіти.