Кабмін готується презентувати освітню реформу, яку очікують чи не всі учасники освітнього процесу. Як розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров, презентацію представлять вже цього літа.
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Що нового буде в українській освіті
За словами Федорова, освітня реформа буде однією з найбільш кардинальних в українській історії. Ба навіть більше – вона зможе конкурувати з тими, які відбувалися на глобальному рівні.
Одна з кардинальніших, які відбувалися взагалі у світі. Я думаю, що багатьом з вас це сподобається. Тому що це буде про інновації, про інше мислення дітей тощо,
– заявив Федоров.
Основою освітніх реформ повинні стати інновації через підприємництво, якісну роботу та створення цінностей. У майбутньому це буде сприяти народженню багатьох компаній з високою доданою вартістю, ціна яких буде перевалювати за мільярд.
"Схожим чином розвивається економіка Сполучених Штатів. Для цього нам потрібно, щоб у нас генерувався людський капітал. Потрібно, щоб у нас активно розвивалися інновації", – переконаний Федоров.
Також він повідомив, що важливим акцентом буде зміна статусу вчителя та зміни у системі професійної освіти.