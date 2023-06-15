Кабмін готується презентувати освітню реформу, яку очікують чи не всі учасники освітнього процесу. Як розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров, презентацію представлять вже цього літа.

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Що нового буде в українській освіті

За словами Федорова, освітня реформа буде однією з найбільш кардинальних в українській історії. Ба навіть більше – вона зможе конкурувати з тими, які відбувалися на глобальному рівні.

Одна з кардинальніших, які відбувалися взагалі у світі. Я думаю, що багатьом з вас це сподобається. Тому що це буде про інновації, про інше мислення дітей тощо,

– заявив Федоров.

Основою освітніх реформ повинні стати інновації через підприємництво, якісну роботу та створення цінностей. У майбутньому це буде сприяти народженню багатьох компаній з високою доданою вартістю, ціна яких буде перевалювати за мільярд.

"Схожим чином розвивається економіка Сполучених Штатів. Для цього нам потрібно, щоб у нас генерувався людський капітал. Потрібно, щоб у нас активно розвивалися інновації", – переконаний Федоров.

Також він повідомив, що важливим акцентом буде зміна статусу вчителя та зміни у системі професійної освіти.