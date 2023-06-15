Кабмин готовится презентовать образовательную реформу, которую ожидают почти все участники образовательного процесса. Как рассказал глава Минцифры Михаил Федоров, презентацию представят уже этим летом.

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Что нового будет в украинском образовании

По словам Федорова, образовательная реформа станет одной из самых кардинальных в украинской истории. Даже больше – она сможет конкурировать с теми, которые происходили на глобальном уровне.

Одна из более кардинальных, происходивших вообще в мире. Я думаю, что многим вам это понравится. Потому что это будет об инновациях, о другом мышлении детей и так далее,

– заявил Федоров.

Основой образовательных реформ должны стать инновации через предпринимательство, качественную работу и создание ценностей. В будущем это будет способствовать рождению многих компаний с высокой добавленной стоимостью, цена которых будет переваливать за миллиард.

"Подобным образом развивается экономика Соединенных Штатов. Для этого нам нужно, чтобы у нас генерировался человеческий капитал. Нужно, чтобы у нас активно развивались инновации", – уверен Федоров.

Также он сообщил, что важным акцентом станет изменение статуса учителя и изменения в системе профессионального образования.