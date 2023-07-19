Якою красивою українською фразою замінити російську "терять время"

Українці часто можуть вживати російські фрази у щоденному мовленні. Натомість цього робити не варто.

Тим паче, що в українській мові є чимало красивих перлин з народної мудрості. Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав одну із них.

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Якою українською фразою замінити російську "терять время"

Так, за словами Авраменка, аби не повторювати фразу з мови агресора "терять время", ви можете сказати "гайнувати час".

Не гайнуйте часу, шукайте взаємне кохання, бо, як кажуть в народі, "не поможуть і чари, як хто кому не до пари,

– навів приклад мовознавець.

Він також зауважив, що цей красивий відповідник "не поможуть пари, як хто кому не до пари" варто вживати на заміну російського вислову "насильно мил не будешь".



Як українською сказати "терять время" / скриншот відео

При цьому вчитель наголосив: а ще не забувайте, що, дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.