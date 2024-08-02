Із вечора 2 серпня доступ до ЄДЕБО та електронних кабінетів вступників буде тимчасово відсутній

На сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) виклали повідомлення про тимчасове припинення роботи платформи. На жаль, термін поновлення поки не відомий.

Цьогоріч вступники в магістратуру подають заяви тільки в електронній формі, хоча є певні винятки. 24 Канал писав, які документи необхідні для вступу на магістра.

Дивіться також Вступники в магістратуру отримали результати ЄФВВ

Чому не працює ЄДЕБО і коли поновить роботу

Інформуємо, що у зв'язку з проведенням підготовчих робіт і виконанням алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення у 2024 році (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та НРК5) з 18:00 02.08.2024 до моменту розміщення рекомендацій буде тимчасово відсутній доступ до ЄДЕБО, сайту Вступу та електронних кабінетів вступників для здобуття вищої освіти,

– мовиться в дописі.

Варто сказати, що це відбулося в розпал вступної кампанії, тож абітурієнти не можуть оперативно відстежувати процес подачі заявок та отримання рекомендацій. І не можуть подавати або змінювати свої заяви на вступ, переглядати їхній статус. 24 Канал пояснював, чому варто відстежувати статус поданих заяв.

Що таке ЄДЕБО

НРК5 – це рівень молодшого бакалавра та фахового молодшого бакалавра, який можна здобути у фахових коледжах чи звичайних коледжах після 9 чи 11 класу.

На платформі є інформація про всі навчальні заклади, програми навчання, контингент студентів і випускників. Там взаємодіють абітурієнти, навчальні заклади та державні органи.

ЄДЕБО важлива, адже її дані використовують, коли виготовляють документи про освіту державного зразка, документи про вчені звання та наукові ступені, ліцензії на надання освітніх послуг та сертифікати про акредитацію і навіть учнівські або студентські квитки.