У 2024 році вступники в магістратуру подають заяви тільки в електронній формі. Однак є винятки.

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Як подавати заяви в магістратуру

Серед таких – особи, які не можуть зареєструвати особистий електронний кабінет вступника:

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви на вступ до або після встановлених цим Порядком строків роботи електронних кабінетів вступників;

у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Незалежно від форми подання заяви, вступнику в магістратуру необхідно мати обовʼязкові для вступу документи.

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Які документи необхідні для вступу на магістра

Для вступу в магістратуру вступнику знадобляться:

Документ, що посвідчує особу.

Екзаменаційний листок, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ / ЄФВВ.

Військово-обліковий документ (для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).

Документ про попередній рівень освіти.

Документи, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

Кольорова фотокартка розміром до 1 Мб у форматі jpg із співвідношенням сторін 3 х 4.

ЗВО у своїх правилах прийому можуть встановити додатковий перелік документів, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.