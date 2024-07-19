Участь у спеціальній сесії ЄВІ зможуть взяти ті вступники, які не реєструвались для участі в основній або додатковій сесії. А також ті, хто зареєструвався, але не зміг взяти в них участь.
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Коли буде спецсесія ЄВІ-2024
Також учасниками спецсесії можуть стати вступники, які бажають повторно скласти іспит.
Участь у спеціальній сесії буде платною.
Вартість участі в спецсесії ЄВІ оголосять до 8 серпня.
Реєстрація для участі в спецсесії ЄВІ триватиме тиждень – з 12 до 19 серпня. Її здійснюватимуть приймальні комісії вишів.
Тестування відбудеться з 12 до 14 вересня.
Зауважимо, що цьогорічні вступники в магістратуру отримали результати ЄФВВ.
Раніше ми інформували про те, що учасники основних сесій ЄВІ отримали результати тестування. Про це читайте за посиланням.
- Нагадаємо, що 19 липня в Україні стартував процес подання заяв на вступ до вишів на бакалаврат. Детально можна прочитати за посиланням.