Участие в специальной сессии ЕВИ смогут принять те абитуриенты, которые не регистрировались для участия в основной или дополнительной сессии. А также те, кто зарегистрировался, но не смог принять в них участие.

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Когда будет спецсессия ЕВИ-2024

Также участниками спецсессии могут стать поступающие, желающие повторно сдать экзамен.

Участие в специальной сессии будет платным.

Стоимость участия в спецсессии ЕВИ объявят до 8 августа.

Регистрация для участия в спецсессии ЕВЭ продлится неделю – с 12 до 19 августа. Ее будут осуществлять приемные комиссии вузов.

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Тестирование состоится с 12 по 14 сентября.

Заметим, что нынешние абитуриенты в магистратуру в этом году получили результаты ЕФВВ.

Ранее мы информировали о том, что участники основных сессий ЕВИ получили результаты тестирования. Об этом читайте по ссылке.