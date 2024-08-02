В 2024 году поступающие в магистратуру подают заявления только в электронной форме. Однако есть исключения.
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Как подавать заявления в магистратуру
Среди таких – лица, которые не могут зарегистрировать личный электронный кабинет абитуриента:
- в случае подачи документов иностранцами и лицами без гражданства, кроме лиц с видом на постоянное проживание в Украине;
- в случае представления иностранного документа об образовании;
- в случае представления документа о ранее полученном образовании, выданного до введения фотополимерных технологий их изготовления;
- в случае подачи заявления на поступление до или после установленных этим Порядком сроков работы электронных кабинетов поступающих;
- в случае невозможности зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего или подать заявление в электронном виде по другим причинам, что подтверждено справкой приемной комиссии учреждения высшего образования.
Независимо от формы подачи заявления, поступающему в магистратуру необходимо иметь обязательные для поступления документы.
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Какие документы необходимы для поступления на магистра
Для поступления в магистратуру абитуриенту понадобятся:
- Документ, удостоверяющий личность.
- Экзаменационный листок, который был получен во время регистрации на ЕВЭ / ЕФВВ.
- Военно-учетный документ (для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного, а для призывников – удостоверение о приписке к призывным участкам).
- Документ о предыдущем уровне образования.
- Документы, удостоверяющие основания для специальных условий участия во вступительной кампании, информация о которых доступна в государственных реестрах.
- Цветная фотография размером до 1 Мб в формате jpg с соотношением сторон 3 х 4.
ЗВО в своих правилах приема могут установить дополнительный перечень документов, если это вызвано особенностями поступления на определенную специальность или конкурсное предложение.