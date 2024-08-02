В этом году поступающие в магистратуру подают заявления только в электронной форме, хотя есть определенные исключения. 24 Канал писал, какие документы необходимы для поступления на магистра.
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Почему не работает ЕГЭБО и когда возобновит работу
Информируем, что в связи с проведением подготовительных работ и выполнением алгоритма адресного размещения государственного и регионального заказа в 2024 году (для поступающих на основе полного общего среднего образования и НРК5) с 18:00 02.08.2024 до момента размещения рекомендаций будет временно отсутствовать доступ к ЕГЭБО, сайту Вступ и электронным кабинетам абитуриентов для получения высшего образования,
– говорится в заметке.
Стоит сказать, что это произошло в разгар вступительной кампании, поэтому абитуриенты не могут оперативно отслеживать процесс подачи заявок и получения рекомендаций. И не могут подавать или изменять свои заявления на поступление, просматривать их статус. 24 Канал объяснял, почему стоит отслеживать статус поданных заявлений.
Что такое ЕГЭБО
На платформе есть информация обо всех учебных заведениях, программах обучения, контингенте студентов и выпускников. Там взаимодействуют абитуриенты, учебные заведения и государственные органы.
ЕГЭБО важна, ведь ее данные используют, когда изготавливают документы об образовании государственного образца, документы об ученых званиях и научных степенях, лицензии на предоставление образовательных услуг и сертификаты об аккредитации и даже ученические или студенческие билеты.