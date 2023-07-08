Вступна кампанія 2023: що абітурієнти мають знати про Реєстр документів про освіту

В Україні триває реєстрація електронних кабінетів вступників. Саме через ці кабінети абітурієнти подаватимуть заяви до закладів вищої освіти.

Однак у декого уже виникли проблеми з документами, адже система їх не бачить після завантаження. Тож усім іншим вступникам варто перевірити наявність документа у Реєстрі документів про освіту.

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Що треба знати про Реєстр документів про освіту

Цей реєстр містить відомості та дані про документи про освіту, виготовлені з 2000 року, крім інформації про випускників військових ЗВО та військових навчальних підрозділів ЗВО.

Інформацію про випускників військових вишів та військових навчальних підрозділів вишів зберігають у цих закладах освіти або відповідних структурних підрозділах державних органів, яким підпорядковані військові ЗВО або військові навчальні підрозділи.

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Тож у Реєстрі документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти за посиланням https://info.edbo.gov.ua/edu-documents усі охочі мають можливість безкоштовно перевірити достовірність документів про освіту, виготовлених з 2000 року. А саме:

документи про базову середню освіту та повну загальну середню освіту;

свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

дипломи кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра.

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Триває реєстрація електронних кабінетів вступників

1 липня в Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників. Саме через ці кабінети абітурієнти подаватимуть заяви до вишів.

Для реєстрації кабінету потрібно увійти на сторінку системи подання заяв в електронній формі.

Аби створити електронний кабінет, треба вказати адресу електронної пошти.

Для реєстрації електронного кабінету потрібно також внести дані сертифікату НМТ (або ЗНО) та свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестата).

Після активації електронного кабінету потрібно ввести / завантажити таку інформацію про вступника: