Вступна кампанія 2023: що абітурієнти мають знати про Реєстр документів про освіту
В Україні триває реєстрація електронних кабінетів вступників. Саме через ці кабінети абітурієнти подаватимуть заяви до закладів вищої освіти.
Однак у декого уже виникли проблеми з документами, адже система їх не бачить після завантаження. Тож усім іншим вступникам варто перевірити наявність документа у Реєстрі документів про освіту.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Що треба знати про Реєстр документів про освіту
Цей реєстр містить відомості та дані про документи про освіту, виготовлені з 2000 року, крім інформації про випускників військових ЗВО та військових навчальних підрозділів ЗВО.
Інформацію про випускників військових вишів та військових навчальних підрозділів вишів зберігають у цих закладах освіти або відповідних структурних підрозділах державних органів, яким підпорядковані військові ЗВО або військові навчальні підрозділи."Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.
Тож у Реєстрі документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти за посиланням https://info.edbo.gov.ua/edu-documents усі охочі мають можливість безкоштовно перевірити достовірність документів про освіту, виготовлених з 2000 року. А саме:
- документи про базову середню освіту та повну загальну середню освіту;
- свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
- дипломи кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра.
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Триває реєстрація електронних кабінетів вступників
- 1 липня в Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників. Саме через ці кабінети абітурієнти подаватимуть заяви до вишів.
- Для реєстрації кабінету потрібно увійти на сторінку системи подання заяв в електронній формі.
- Аби створити електронний кабінет, треба вказати адресу електронної пошти.
- Для реєстрації електронного кабінету потрібно також внести дані сертифікату НМТ (або ЗНО) та свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестата).
- Після активації електронного кабінету потрібно ввести / завантажити таку інформацію про вступника:
- контактний номер телефону;
- кольорову фотокартку вступника (3х4 см);
- фотокопію додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.