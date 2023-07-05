У вступників виникли проблеми в електронному кабінеті: варто перевірити документи

У деяких вступників під час реєстрації електронного кабінету виникли проблеми. Система не знаходить документ про освіту.

Також у самому кабінеті може не відображатися інший документ про освіту. Тож вступникам радять перевірити наявність документа в реєстрі документів про освіту.

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У деяких вступників в електронному кабінеті виникли проблеми

Так, вступників попереджають: якщо документа в реєстрі немає, найімовірніше ЗВО ще не завершив процес його замовлення в базі (ЄДЕБО). У такому разі абітурієнт має звернутися до свого закладу освіти та уточнити терміни внесення документа.

Якщо ж документ є у реєстрі, але в кабінеті не відображається, вступник може додати його самостійно. Для цього необхідно перейти у модуль "Документи про освіту", обрати тип документа, зазначити його серію та номер і натиснути кнопку "Додати".

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Якщо і після цього виникатиме помилка, вступнику варто звернутися до сервісу підтримки електронних кабінетів на скриньку vstup@inforesurs.gov.ua та надати докладну інформацію (суть звернення, ПІБ вступника, дані документа про освіту та документа, що посвідчує особу, контактний номер телефона).

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Стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників

1 липня в Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників. Саме через ці кабінети абітурієнти подаватимуть заяви до вишів.

Для реєстрації кабінету потрібно увійти на сторінку системи подання заяв в електронній формі.

Аби створити електронний кабінет, треба вказати адресу електронної пошти.

Для реєстрації електронного кабінету потрібно також внести дані сертифікату НМТ (або ЗНО) та свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестата).

Після активації електронного кабінету потрібно ввести / завантажити таку інформацію про вступника: