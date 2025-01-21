В Україні запровадили єдиний кваліфікаційний іспит для студентів-залізничників

Міністерство освіти і науки України приготувало зміни для студентів коледжів та вишів, які здобувають освіту на спеціальності "Залізничний транспорт". Тепер вони складатимуть єдиний державний кваліфікаційний іспит.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на наказ МОН. Апробаційний ЄДКІ за спеціальністю "Залізничний транспорт" відбудеться 27 лютого 2025 року.

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Студенти-залізничники складатимуть єдиний кваліфікаційний іспит

Очільники коледжів та закладів вишої освіти, у яких готують майбутніх залізничників, повинні забезпечити участь усіх студентів бюджетної та контрактної форм навчання в апробаційному проведенні ЄДКІ.

Вдміністрації закладів освіти також мають облаштувати аудиторії для проведення іспиту, обладнані комп'ютерами, що під'єднані до мережі Інтернет, та засобами відеоспостереження. Мовиться про дві та більше відеокамер із розрахунку на одну аудиторію, які розміщені перехресним способом і забезпечують огляд усіх учасників єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

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