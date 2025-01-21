Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на приказ МОН. Апробационный ЕДКИ по специальности "Железнодорожный транспорт" состоится 27 февраля 2025 года.

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Студенты-железнодорожники будут сдавать единый квалификационный экзамен

Руководители колледжей и высших учебных заведений, в которых готовят будущих железнодорожников, должны обеспечить участие всех студентов бюджетной и контрактной форм обучения в апробационном проведении ЕДКИ.

Администрации учебных заведений также должны обустроить аудитории для проведения экзамена, оборудованы компьютерами, подключенных к сети Интернет, и средствами видеонаблюдения. Говорится о двух и более видеокамер из расчета на одну аудиторию, которые размещены перекрестным способом и обеспечивают обзор всех участников единого государственного квалификационного экзамена.

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