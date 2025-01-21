Общины, которые не успели использовать средства в прошлом году, продолжат закупать оборудование в 2025 году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
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Что закупят для преподавания "Защиты Украины"
Оборудование закупают для специальных учебных центров, созданных для 5 – 10 школ. Эти ячейки оснастят современной техникой, что позволит ученикам овладевать практическими навыками.
Преподавание предмета осуществляют по обновленной учебной программе, которую МОН утвердило в прошлом году. Ее направили на формирование у молодежи национальной идентичности и базовых навыков для жизни и защиты себя и других. Из программы изъяли зазубривание уставов, хождение строем и чрезмерно академизированную теорию. Зато добавили больше отработок практических навыков, которые будут актуальными для жизни в современном мире.
Сейчас общины потратили 507 миллионов гривен на закупку современного оборудования для учебных центров. За эти средства приобретено 460 интерактивных тиров и ориентировочно 2000 симуляторов полетов на дронах,
– отметили в МОН.
Кроме того, учебные центры получили манекены для оказания домедицинской помощи, бронежилеты, каски противогазы, а также макеты гранат, автоматов, пистолетов и мин и тому подобное. Этот инвентарь поможет ученикам 10 – 11 классов получить практические навыки для защиты себя и окружающих.
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Как общины тратят средства
Области, которые потратили больше всего средств:
- Киевская – 79,7 миллиона гривен;
- Львовская – 42,9 миллиона гривен;
- Ивано-Франковская – 42,3 миллиона гривен;
- Житомирская – 34,3 миллиона гривен;
- Одесская – 32,4 миллиона гривен;
- Тернопольская – 30,1 миллиона гривен;
- Хмельницкая – 29,9 миллиона гривен;
- Черниговская – 27,5 миллиона гривен;
- Днепропетровская – 24,8 миллиона гривен;
- Винницкая – 22,1 миллиона гривен.