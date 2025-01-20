А в Буковинском государственном медицинском университете в прошлом году прекратили обучение 7 студентов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Учатся ли студенты мобилизационного возраста в вузах Черновцов

В ЧНУ имени Юрия Федьковича среди студентов в 2024 году – 808 мужчин, в возрасте более 25 лет. Собственно, 357 студентов-мужчин мобилизационного возраста в прошлом году отчислили. В основном из-за невыполнения учебного плана. Четверть студентов отчислили за невыполнение условий договора, более 20% не продолжили обучение по собственному желанию.

Обратите внимание! Право на отсрочку имеют мужчины-студенты, которые получают первое высшее образование и учатся на дневной или дуальной форме. Также освобождают от призыва аспирантов дневной формы обучения, докторантов и ассистентов-стажеров.

В Буковинском государственном медицинском университете в 2024 году среди студентов были 19 мужчин, в возрасте более 25 лет. Семь студентов в прошлом году отчислили: трех по собственному желанию, трех за невыполнение учебного плана и еще одного из-за перевода в другое заведение.

В Черновицком торгово-экономическом институте в 2024 году прекратили обучение 27 студентов-мужчин, в возрасте более 25 лет. 18 студентов отчислили за невыполнение учебного плана, семеро студентов прекратили обучение по собственному желанию, еще двое - за нарушение условий договора.