Що повинні знати вступники в магістратуру та аспірантуру про ЄВІ з іноземної мови

В Україні невдовзі стартує основна сесія вступних іспитів у магістратуру та аспірантуру. Вона триватиме з 24 червня до 15 липня.

Для участі в основній сесії іспитів приймальні комісії вишів зареєстрували понад 246 тисяч майбутніх вступників. 2024 року усі вступники в аспірантуру та переважна більшість – у магістратуру повинні скласти єдиний вступний іспит.

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Які будуть завдання з іноземної мови

ЄВІ складається з двох блоків:

тест з іноземної (англійської, німецької, французької, іспанської) мови та тест загальної навчальної компетентності. Блок з іноземної мови відповідно складається з двох частин: читання і використання мови – і охоплює 30 завдань:

6 завдань на встановлення відповідності (треба дібрати заголовки до текстів / частин текстів з наведених варіантів; твердження / ситуації до оголошень / текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань);

5 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

19 завдань на заповнення пропусків у тексті (треба доповнити речення в тексті словосполученнями / словами з наведених варіантів).

За виконання цих завдань можна буде отримати максимум 30 тестових балів.

Усі завдання укладають відповідно до Програми тесту з іноземних мов.

На виконання блоку є 45 хвилин.

Отримані учасником тестові бали за цей блок для участі у вступній кампанії переведуть у бали за шкалою 100 – 200 балів.

Для того, щоб отримати право брати участь у конкурсному відборі, майбутні магістранти повинні подолати пороговий бал. У 2024 році він становить 5 тестових балів. Це означає, що учасник ЄВІ має надати як мінімум 5 правильних відповідей на тестові завдання блоку з іноземної мови.

Водночас для майбутніх вступників в аспірантуру пороговий бал, встановлений Міністерством освіти і науки, є значно вищим: він становить 16 тестових балів, або 150 балів за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів.

Результат тестування учасник ЄВІ дізнається одразу після завершення виконання всіх завдань єдиного вступного іспиту.

Офіційну інформацію про результати основної сесії розмістять на персональних сторінках учасників тестування до 20 липня.

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Де знайти матеріали для підготовки

Для самостійного тренування перед іспитом доречно використовувати також матеріали вступних випробувань у магістратуру для підготовки. Їх використовували під час проведення основних і спеціальних сесій у минулі роки.

Також ви зможете спробувати виконати демонстраційні версії ЄВІ з іноземної мови за 2022 та 2023 роки, які за структурою є абсолютно подібними до цьогорічних вступних випробувань.