Для участия в основной сессии экзаменов приемные комиссии вузов зарегистрировали более 246 тысяч будущих абитуриентов. в 2024 году все поступающие в аспирантуру и подавляющее большинство – в магистратуру должны сдать единый вступительный экзамен.

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Какие будут задания по иностранному языку

ЕВЭ состоит из двух блоков:

тест по иностранному (английскому, немецкому, французскому, испанскому) языку и тест общей учебной компетентности. Блок по иностранному языку соответственно состоит из двух частей: чтение и использование языка – и охватывает 30 заданий:

6 заданий на установление соответствия (надо подобрать заголовки к текстам / частей текстов из приведенных вариантов; утверждения / ситуации к объявлениям / текстам; вопросы к ответам или ответы к вопросам);

5 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов;

19 заданий на заполнение пробелов в тексте (надо дополнить предложения в тексте словосочетаниями / словами из приведенных вариантов).

За выполнение этих заданий можно будет получить максимум 30 тестовых баллов.

Все задания составляют в соответствии с Программой теста по иностранным языкам.

На выполнение блока есть 45 минут.

Полученные участником тестовые баллы за этот блок для участия во вступительной кампании переведут в баллы по шкале 100 – 200 баллов.

Для того, чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе, будущие магистранты должны преодолеть пороговый балл. В 2024 году он составляет 5 тестовых баллов. Это означает, что участник ЕВИ должен предоставить как минимум 5 правильных ответов на тестовые задания блока по иностранному языку.

В то же время для будущих абитуриентов в аспирантуру пороговый балл, установленный Министерством образования и науки, значительно выше: он составляет 16 тестовых баллов, или 150 баллов по рейтинговой шкале 100 – 200 баллов.

Результат тестирования участник ЕВЭ узнает сразу после завершения выполнения всех заданий единого вступительного экзамена.

Официальную информацию о результатах основной сессии разместят на персональных страницах участников тестирования до 20 июля.

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Где найти материалы для подготовки

Для самостоятельной тренировки перед экзаменом уместно использовать также материалы вступительных испытаний в магистратуру для подготовки. Их использовали во время проведения основных и специальных сессий в прошлые годы.

Также вы сможете попробовать выполнить демонстрационные версии ЕВЭ по иностранному языку за 2022 и 2023 годы, которые по структуре абсолютно похожи на нынешние вступительные испытания.