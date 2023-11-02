Інтер'єр вразить, а їжа – не завжди: які ціни у їдальнях київських вишів

2 листопада 2023, 14:01
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Джерело:

ty_kyiv

Коли заходиш в їдальню – враження, що потрапив у гості до режисера. Або навпаки – повернувся в часі на кілька століть.

Саме такий вигляд мають їдальні у вишах Києва. А що і за скільки там скуштувати, читайте далі. 

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Скільки коштує їжа у вишах Києва

  • Їдальня у Національному транспортному університеті 

Борщ тут коштує 37 гривень, піца – також близько 35 гривень.

Атмосфера тепла та щира.

  • Їдальня у Червоному корпусі КНУ імені Шевченка 

Чай коштує близько 9 гривень, пюре – близько 18 гривень, рибна котлета – 47 гривень. 

Їдальня нагадує вишуканий музей.

  • Їдальня в Університеті харчових технологій

Картопля по-селянськи коштує 29 гривень, котлета по-київський – близько 40 гривень, компот – майже 9 гривень.

Інтер'єр – яскравий. 

  • Їдальня в Університеті імені Карпенка-Карого 

За філіжанку кави треба заплатити 22 гривні, за млинці з грибами – 52 гривні, за кабачковий торт – 54 гривні. 

Враження, що потрапляєш в гості до режисера. Не інтер'єр, а краса. 

  • Їдальня в Києво-Могилянській академії

Завиванець по-домашньому тут коштує 56 гривень, солянка – 47 гривень.

Інтер'єр – ніби переносишся на кілька століть назад. Щодо страв – посередньо. 

Раніше ми писали, що Уряд погодив Стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023 – 2027 роки. Реформа стартувала у 2020 році з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Деталі читайте за посиланням

Автор: Марія Волошин