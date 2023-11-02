Інтер'єр вразить, а їжа – не завжди: які ціни у їдальнях київських вишів
Джерело:ty_kyiv
Коли заходиш в їдальню – враження, що потрапив у гості до режисера. Або навпаки – повернувся в часі на кілька століть.
Саме такий вигляд мають їдальні у вишах Києва. А що і за скільки там скуштувати, читайте далі.
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Скільки коштує їжа у вишах Києва
- Їдальня у Національному транспортному університеті
Борщ тут коштує 37 гривень, піца – також близько 35 гривень.
Атмосфера тепла та щира.
- Їдальня у Червоному корпусі КНУ імені Шевченка
Чай коштує близько 9 гривень, пюре – близько 18 гривень, рибна котлета – 47 гривень.
Їдальня нагадує вишуканий музей.
- Їдальня в Університеті харчових технологій
Картопля по-селянськи коштує 29 гривень, котлета по-київський – близько 40 гривень, компот – майже 9 гривень.
Інтер'єр – яскравий.
- Їдальня в Університеті імені Карпенка-Карого
За філіжанку кави треба заплатити 22 гривні, за млинці з грибами – 52 гривні, за кабачковий торт – 54 гривні.
Враження, що потрапляєш в гості до режисера. Не інтер'єр, а краса.
- Їдальня в Києво-Могилянській академії
Завиванець по-домашньому тут коштує 56 гривень, солянка – 47 гривень.
Інтер'єр – ніби переносишся на кілька століть назад. Щодо страв – посередньо.
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