Інтер'єр вразить, а їжа – не завжди: які ціни у їдальнях київських вишів

Коли заходиш в їдальню – враження, що потрапив у гості до режисера. Або навпаки – повернувся в часі на кілька століть.

Саме такий вигляд мають їдальні у вишах Києва. А що і за скільки там скуштувати, читайте далі.

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Скільки коштує їжа у вишах Києва

Їдальня у Національному транспортному університеті

Борщ тут коштує 37 гривень, піца – також близько 35 гривень.

Атмосфера тепла та щира.

Їдальня у Червоному корпусі КНУ імені Шевченка

Чай коштує близько 9 гривень, пюре – близько 18 гривень, рибна котлета – 47 гривень.

Їдальня нагадує вишуканий музей.

Їдальня в Університеті харчових технологій

Картопля по-селянськи коштує 29 гривень, котлета по-київський – близько 40 гривень, компот – майже 9 гривень.

Інтер'єр – яскравий.

Їдальня в Університеті імені Карпенка-Карого

За філіжанку кави треба заплатити 22 гривні, за млинці з грибами – 52 гривні, за кабачковий торт – 54 гривні.

Враження, що потрапляєш в гості до режисера. Не інтер'єр, а краса.

Їдальня в Києво-Могилянській академії

Завиванець по-домашньому тут коштує 56 гривень, солянка – 47 гривень.

Інтер'єр – ніби переносишся на кілька століть назад. Щодо страв – посередньо.

Раніше ми писали, що Уряд погодив Стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023 – 2027 роки. Реформа стартувала у 2020 році з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Деталі читайте за посиланням.