Именно так выглядят столовые в вузах Киева. А что и за сколько там попробовать, читайте дальше.

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Сколько стоит еда в вузах Киева

Столовая в Национальном транспортном университете

Борщ здесь стоит 37 гривен, пицца – тоже около 35 гривен.

Атмосфера теплая и искренняя.

Столовая в Красном корпусе КНУ имени Шевченко

Чай стоит около 9 гривен, пюре – около 18 гривен, рыбная котлета – 47 гривен.

Столовая напоминает изысканный музей.

Столовая в Университете пищевых технологий

Картофель по-крестьянски стоит 29 гривен, котлета по-киевски – около 40 гривен, компот – почти 9 гривен.

Интерьер – яркий.

Столовая в Университете имени Карпенко-Карого

За чашечку кофе нужно заплатить 22 гривны, за блины с грибами – 52 гривны, за кабачковый торт – 54 гривны.

Впечатление, что попадаешь в гости к режиссеру. Не интерьер, а красота.

Столовая в Киево-Могилянской академии

Завиванец по-домашнему здесь стоит 56 гривен, солянка – 47 гривен.

Интерьер – как будто переносишься на несколько веков назад. Относительно блюд – средне.

Раньше мы писали, что Правительство согласовало Стратегию реформирования системы школьного питания на 2023 – 2027 годы. Реформа стартовала в 2020 году по инициативе первой леди Елены Зеленской. Подробности читайте по ссылке.