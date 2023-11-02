Именно так выглядят столовые в вузах Киева. А что и за сколько там попробовать, читайте дальше.
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Сколько стоит еда в вузах Киева
- Столовая в Национальном транспортном университете
Борщ здесь стоит 37 гривен, пицца – тоже около 35 гривен.
Атмосфера теплая и искренняя.
- Столовая в Красном корпусе КНУ имени Шевченко
Чай стоит около 9 гривен, пюре – около 18 гривен, рыбная котлета – 47 гривен.
Столовая напоминает изысканный музей.
- Столовая в Университете пищевых технологий
Картофель по-крестьянски стоит 29 гривен, котлета по-киевски – около 40 гривен, компот – почти 9 гривен.
Интерьер – яркий.
- Столовая в Университете имени Карпенко-Карого
За чашечку кофе нужно заплатить 22 гривны, за блины с грибами – 52 гривны, за кабачковый торт – 54 гривны.
Впечатление, что попадаешь в гости к режиссеру. Не интерьер, а красота.
- Столовая в Киево-Могилянской академии
Завиванец по-домашнему здесь стоит 56 гривен, солянка – 47 гривен.
Интерьер – как будто переносишься на несколько веков назад. Относительно блюд – средне.
Раньше мы писали, что Правительство согласовало Стратегию реформирования системы школьного питания на 2023 – 2027 годы. Реформа стартовала в 2020 году по инициативе первой леди Елены Зеленской. Подробности читайте по ссылке.