Куди вступає львів'янин, який склав НМТ на 800 балів

Цьогоріч двоє учасників національного мультитесту склали іспит на максимальні 800 балів. Один із них – випускник львівського ліцею "Гроно" Юрій Гащук.

Він складав НМТ з української мови, історії України, математики та хімії. Випускник отримав премію від міськради і розповів, куди вступає, повідомив очільник департаменту освіти та культури ЛМР Андрій Закалюк.

Куди вступає Юрій Гащук

Юрій Гащук розповів, що обрав для вступу Львівську політехніку. Там вивчатиме хімію.

Юрко дуже любить Львів. Хоче жити тут, навчатися тут, розвиватися тут. Годинами гуляє містом, читає книги про місто і виписує у зошит цікаві факти про Львів. І вже цієї осені хоче стати гідом. Каже: "Для душі",

– додав чиновник.

Зауважимо, що ще один випускник, який склав НМТ на 800 балів, – Іван Прудько із Чернігівщини. Хлопець розповідав, що планує вступати в KSE (Київську школу економіки).

Цікаво 24 Канал поспілкувався з очільницею Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко про важливі аспекти та проблеми цьогорічного мультитесту.

У Львові успішні учасники НМТ отримають премії