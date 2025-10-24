"За грибами" чи "по гриби": який з цих варіантів написаний з помилкою
- Правильна форма для походу збирати гриби в українській мові – "по гриби", а не "за грибами".
- Використання "по" є правильним, коли позначаємо цілеспрямований рух з метою, наприклад, "по воду" чи "по хліб".
Для багатьох улюбленим осіннім хобі є збирання грибів. Але деколи люди припускаються помилки у розповіді куди вони пішли – "за" чи "по" гриби.
Як сказати правильно "за" чи "по" гриби, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог репетиторки з мови @bez.pravul.
"За грибами" чи "по гриби" – як правильно сказати?
Збирання грибів – це і хобі і відпочинок для багатьох українців, особливо, коли золота осінь тепла та в міру дощова.
Романтика осіннього лісу та "тихого полювання" приваблює багатьох та дехто припускається помилки розповідаючи куди він ходив.
Типовою мовною помилкою є – "за грибами." Це калька з російської мови, яка не відповідає нормам української граматики.
Правильною, усталеною формою є – "по гриби". Тут ми послуговуємося правилом, якщо позначаємо цілеспрямований рух із метою чогось, як-от збирання грибів, то завжди використовуємо прийменник "ПО" – по воду, по хліб, по молоко, по дрова.
У цьому випадку мета – іти збирати гриби. У словниках, підручниках і художній літературі ви знайдете саме "по гриби".
А якщо позначаємо напрям руху чи ідемо позаду когось, тоді – прийменник "ЗА". Іти слідом за другом чи іти за лікарем до кабінету, як пояснює ресурс "Мова – ДНК нації". Оскільки гриби не ходять, то "ЗА" тут не підходить взагалі.
"За" чи "по" гриби: дивіться відео
Коли осінь стелиться мохом, а ліс шепоче грибні таємниці, українська мова теж має свою стежку – і вона веде по гриби, а не "за грибами".
