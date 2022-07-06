Петиція про заборону очного навчання набрала 25 тисяч підписів: тепер її розгляне Зеленський

Міністерство освіти вирішило, що освітній процес у новому навчальному році має відбуватися офлайн. Але не всі були згодні з таким рішенням, тож створили петицію на сайті президента України про заборону очного навчання у всіх навчальних закладах до закінчення воєнного стану.

Петиція на сайті президента України була опублікована 8 червня. А вже 6 липня вона зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Цього достатньо, щоб на неї відреагував Володимир Зеленський.

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Авторка петиції апелювала до того, що російські загарбники знищили 20% шкіл і дитсадків. А також тим, що не всі навчальні заклади мають бомбосховища і шляхи евакуації. Натомість учителям може бути проблематично услідкувати за всіма дітьми, особливо малюками в дитсадках чи школярами в початковій школі. Адже вони вимагають більше уваги.

Пояснення від Міносвіти щодо очного навчання

Варто відзначити, що з моменту публікації петиції Міністерство освіти та науки України дало роз'яснення того, як відбуватиметься навчальний процес.

Навчання в закладах загальної середньої освіти розпочнеться 1 вересня. Освітній процес у школах триватиме до 30 червня 2023 року. Заклади фахової передвищої і вищої освіти самостійно визначають дати початку та завершення навчального року.

Очна форма навчання відновиться лише в школах, які мають надійне та обладнане бомбосховище.

Кожен заклад, який хоче відновити очне навчання, має погоджувати це з обласною адміністрацією, а у випадку столиці – з Київською військовою адміністрацією. Освітні заклади, в яких відновиться очна форма навчання, зобов'яжуть мати "паспорт безпеки". Зокрема, в ньому буде затверджений ОВА план евакуації з класів у бомбосховище.

У школах можливе позмінне навчання. Воно буде у випадку, якщо вони не матимуть змоги забезпечити укриттям усіх учасників навчального процесу. Тобто, в школі водночас можуть перебувати лише стільки учнів, скільки вміщує бомбосховище.

Міносвіти не виключає, що деякі дисципліни будуть вивчатися онлайн, деякі дисципліни – офлайн. Таке поєднання підходить для різних занять: практичні та лабораторні заняття можуть проводитися в очному режимі, лекційні – дистанційно. У початковій школі бажано проводити заняття в очному режимі, адже діти потребують живого спілкування. Форма може змінюватися впродовж навчального року залежно від безпекової ситуації.

Дистанційне навчання запроваджується в закладах освіти на території ведення бойових дій і тимчасово окупованих територіях.

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