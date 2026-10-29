Зміни вже готують: в Україні планують повну заборону російськомовного культурного продукту

В Україні мають намір заборонити весь російськомовний культурний продукт. Уже готують зміни до відповідного закону.

Чинна норма зараз обмежує виконання таких продуктів громадянами Росії. Про це розповіла Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська у hro talk.

Які зміни до законодавства готують

Івановська каже: сподівається, що зміни будуть і в Законі "Про культуру", зокрема до статті 15, де поза законом опиниться російськомовний культурний продукт.

Тобто це і ті російськомовні музичні твори, які сьогодні ще, на жаль, слухають громадяни України подекуди, навіть в публічному просторі. Ба більше – виконують їх,

– заявила Уповноважена.

Вона пояснила, що наразі 15 стаття Закону обмежує право виконувати російськомовні пісні й продукти лише громадянам Росії на території України.

Я сподіваюся, що позиції української мови будуть уже більше підкріплені і тими поправками, які ми запропонували до чинного мовного закону, і тими змінами, які, я сподіваюсь, будуть і в Законі "Про культуру", зокрема у статті 15 – щодо російськомовного культурного продукту,

– наголосила омбудсменка.

Раніше ми інформували, що Верховна Рада схвалила закон щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та національних меншин. Документ гарантує дітям із нацменшин та корінних народів нашої держави, мови яких є офіційними мовами ЄС, право здобувати освіту рідною мовою поряд із державною.