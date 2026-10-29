Изменения уже готовятся: в Украине планируют полный запрет русскоязычной культурной продукции

Действующее законодательство в настоящее время ограничивает исполнение таких продуктов гражданами России. Об этом рассказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в эфире hro talk.

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Какие изменения в законодательство готовятся

Ивановская говорит: надеется, что изменения коснутся и Закона "О культуре", в частности статьи 15, согласно которой русскоязычные культурные продукты будут признаны незаконными.

То есть это и те русскоязычные музыкальные произведения, которые сегодня, к сожалению, слушают граждане Украины кое-где, даже в публичном пространстве. Более того – исполняют их. Более того – исполняются.– заявила Уполномоченная.

Она пояснила, что в настоящее время статья 15 закона ограничивает право исполнять русскоязычные песни и произведения исключительно гражданами России на территории Украины.

Я надеюсь, что позиции украинского языка будут уже в большей степени подкреплены как теми поправками, которые мы предложили к действующему языковому закону, так и теми изменениями, которые, я надеюсь, будут внесены и в Закон "О культуре", в частности в статье 15 – что касается русскоязычных культурных продуктов– подчеркнула омбудсмен.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада одобрила закон, касающейся обеспечения прав на образование коренных народов Украины и национальных меньшинств. Документ гарантирует детям из национальных меньшинств и коренных народов нашего государства, языки которых являются официальными языками ЕС, право получать образование на родном языке наряду с государственным.