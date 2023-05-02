В Україні учні досі вивчають російську мову: де ці школи

Протягом двох років кількість учнів, які вчаться російською мовою в Україні, значно зменшилася. Було таких понад 82 тисячі – стало майже 1,5 тисячі.

Такі дані оприлюднив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. І наголосив, що торік продовжилася тенденція щодо стрімкого збільшення шкіл, де діти вчаться лише державною мовою.

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Де в Україні учні навчаються російською мовою

Кремінь наголосив: кількість шкіл із російською мовою навчання зменшується тому, що батьки відмовляються від здобуття освіти своїх дітей мовою агресора.

Російською мовою досі навчаються у 2022 – 2023 навчальному році у Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях 1 362 учні.

Зауважимо: Тарас Кремінь у квітні минулого року запропонував з нового навчального року предмет "російська мова" замінити іншими дисциплінами. Ініціативу у суспільстві сприйняли досить позитивно.

Дані Інституту освітньої аналітики щодо вивчення російської в Україні

Показник 2021 – 2022 н.р. 2022 – 2023 н.р. Кількість закладів, у яких вивчається

російська мова як окремий предмет 3 051 29 Кількість класів, у яких вивчається

російська мова як окремий предмет 21 968 192 Кількість учнів, які вивчають

російську мову як окремий предмет 454 792 3 950

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