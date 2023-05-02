В Україні учні досі вивчають російську мову: де ці школи
Джерело:Звіт Тараса Кременя
Протягом двох років кількість учнів, які вчаться російською мовою в Україні, значно зменшилася. Було таких понад 82 тисячі – стало майже 1,5 тисячі.
Такі дані оприлюднив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. І наголосив, що торік продовжилася тенденція щодо стрімкого збільшення шкіл, де діти вчаться лише державною мовою.
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Де в Україні учні навчаються російською мовою
Кремінь наголосив: кількість шкіл із російською мовою навчання зменшується тому, що батьки відмовляються від здобуття освіти своїх дітей мовою агресора.
Російською мовою досі навчаються у 2022 – 2023 навчальному році у Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях 1 362 учні.
Зауважимо: Тарас Кремінь у квітні минулого року запропонував з нового навчального року предмет "російська мова" замінити іншими дисциплінами. Ініціативу у суспільстві сприйняли досить позитивно.
Дані Інституту освітньої аналітики щодо вивчення російської в Україні
|Показник
|2021 – 2022 н.р.
|2022 – 2023 н.р.
|Кількість закладів, у яких вивчається
російська мова як окремий предмет
|3 051
|29
|Кількість класів, у яких вивчається
російська мова як окремий предмет
|21 968
|192
|Кількість учнів, які вивчають
російську мову як окремий предмет
|454 792
|3 950
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