"Читаю і плачу": учителька написала збірку поезій про учнів, які загинули на фронті

Учителька з Рівненщини Тетяна Марцинюк презентувала збірку поезій "Під чорним крилом війни". У її віршах – історії полеглих військових з громади, серед яких були і її учні.

Педагогиня навіть зберігає шкільні зошити своїх вихованців, які загинули на передовій, та іноді перечитує їхні твори. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Учителька презентувала збірку поезій про загиблих на війні учнів

Матір загиблого бійця Богдана Семенчука Алла Семенчук з Березного каже: ця книжка – це пам'ять про наших героїв, тому що пам'ять — це основне, що залишилось. Ми маємо з честю і гідністю берегти цю пам'ять. Це важливо.

Авторка збірки віршів "Під чорним крилом війни" – Тетяна Марцинюк – вчителька одного із ліцеїв Березного. Свої вірші присвятила загиблим воїнам з громади, серед них були і її учні.

Залишилися деякі їхні зошити, я відкриваю їхній почерк, читаю. Останній от Микола Недрига, який відвідував літературну вітальню. Залишив свої твори цікаві, я читаю їх, плачу, звичайно, над ними. Першими були рядки якраз ті, коли я побачила у вікно, що їдуть бронетранспортери, їде військова техніка. Я не зрозуміла, що це сталося. Через дві години, коли зайшла в інтернет, то прочитала, що розпочалася війна,

– розповіла Марцинюк.

Друком вийшло 200 примірників книги. Їх вчителька подарувала рідним загиблих бійців, частину передала до місцевих бібліотек.

Боляче писати, дуже боляче писати і про Івана Городнюка – першого, хто пішов на Майдан, першого, хто загинув. Цю меморіальну дошку ми відкривали, і лелека прилетів і просто ходив між нами. Ми собі уявляли, що це душа Іванова прилетіла. Іван трудяга такий був, він був хороший учень. Так само і Ярмолка Максим, який уже загинув на цій повномасштабній війні. Сьогоднішні наші учні: Недрига Микола, нещодавно загинув Малишко Андрій,

– продовжила учителька.

Серед тих, кому Тетяна Марцинюк присвятила вірші, – захисниця Марія Власюк. Її мати дякую учительці за те, що вона підтримує їх, дає сили, наснагу, щоб вони могли далі підтримувати один одного в тяжкому горі.

Авторка книги планує перевидати збірку, аби включити до неї нові вірші.