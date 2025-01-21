Педагог даже сохраняет школьные тетради своих воспитанников, погибших на передовой, и иногда перечитывает их произведения. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Учительница представила сборник стихов о погибших на войне учениках

Мать погибшего бойца Богдана Семенчука Алла Семенчук из Березного говорит: эта книга – это память о наших героях, потому что память - это основное, что осталось. Мы должны с честью и достоинством беречь эту память. Это важно.

Автор сборника стихов "Под черным крылом войны" – Татьяна Марцинюк – учительница одного из лицеев Березного. Свои стихи посвятила погибшим воинам из общины, среди них были и ее ученики.

Остались некоторые их тетради, я открываю их почерк, читаю. Последний вот Николай Недрига, который посещал литературную гостиную. Оставил свои произведения интересные, я читаю их, плачу, конечно, над ними. Первыми были строки как раз те, когда я увидела в окно, что едут бронетранспортеры, едет военная техника. Я не поняла, что это произошло. Через два часа, когда зашла в интернет, то прочитала, что началась война,

– рассказала Марцинюк.

В печать вышло 200 экземпляров книги. Их учительница подарила родным погибших бойцов, часть передала в местные библиотеки.

Больно писать, очень больно писать и про Ивана Городнюка – первого, кто пошел на Майдан, первого, кто погиб. Эту мемориальную доску мы открывали, и аист прилетел и просто ходил между нами. Мы себе представляли, что это душа Иванова прилетела. Иван трудяга такой был, он был хороший ученик. Так же и Ярмолка Максим, который уже погиб на этой полномасштабной войне. Сегодняшние наши ученики: Недрига Николай, недавно погиб Малышко Андрей,

– продолжила учительница.

Среди тех, кому Татьяна Марцинюк посвятила стихи, – защитница Мария Власюк. Ее мать благодарю учительнице за то, что она поддерживает их, дает силы, воодушевление, чтобы они могли дальше поддерживать друг друга в тяжелом горе.

Автор книги планирует переиздать сборник, чтобы включить в него новые стихи.