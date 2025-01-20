Четвертый этап XXV Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика начнется в 10:00 часов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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В каком формате состоится конкурс имени Яцика

Финальный этап будет в очередной раз состоится в дистанционном формате.

Руководители областных департаментов образования должны организовать участие школьников и студентов в конкурсе с обеспечением мер безопасности, связанных с введением правового режима военного положения в Украине.

Работы конкурсантов будет проверять жюри с 24 по 28 марта 2025 года на базе Института модернизации содержания образования.

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Что известно о конкурсе имени Петра Яцика