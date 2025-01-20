Профессиональное образование на самом деле имеет немало преимуществ. В частности, позволяет быстрее овладеть прибыльной профессией и выйти на рынок труда, отмечает 24 Канал.

Интересно НМТ-2025: когда стоит начинать подготовку к тестированию

Поэтому пока сверстники будут учиться в старших классах, студент колледжа эту программу будет усваивать параллельно с получением профессии. При этом не будет готовиться к сдаче НМТ и еще и сэкономит родительские деньги на репетиторов.

Главное на этом этапе – выбрать колледж, который имеет действительно качественную программу обучения. Где же найти такое заведение и овладеть перспективной профессией после 9 класса, рассказываем в материале.

Почему профессиональное образование приобретает популярность

Статистика свидетельствует, что профессиональное образование в Украине становится все более популярным. В 2024 году более 175 тысяч человек стали студентами колледжей. Более 164 тысяч заявлений подали выпускники 9 классов. Самыми популярными специальностями по количеству поданных заявлений среди поступающих в колледжи были "Медсестринство", "Предпринимательство и торговля" и "Право".

На сегодня также растет спрос на рабочие профессии. Поэтому МОН в последнее время пытается трансформировать профессиональное образование для укрепления экономики и восстановления страны. Все, чтобы выпускники могли сразу начать карьеру, основать собственный бизнес или присоединиться к восстановлению страны.

Интересно! 85% вакансий на Work.ца приходится на специалистов, которых готовят профтехи. Среди них, в частности, – электрики, строители, механики. Всего до 400 различных профессий, открывающих возможности для быстрого трудоустройства и интеграции в современный рынок труда.

В 2025 году, чтобы стать студентом колледжа после 9 класса, надо пройти творческий конкурс или индивидуальное собеседование и подать мотивационное письмо. Вместо прохождения индивидуального устного собеседования поступающий может также подать результаты НМТ за 2022 – 2025 годы.

Однако, пока отдельные колледжи в Украине только проходят трансформацию, будущие студенты стремятся учиться в самых благоприятных условиях и в лучших учебных заведениях.

Какой формат обучения выбрать

На сегодня главным мерилом выбора колледжа является не только качество образования и учебных программ, но и безопасность во время лекций. Несмотря на то, что подземные колледжи в Украине только начинают строить, а те, что работают, часто не имеют укрытий, лучше отдать предпочтение дистанционному формату получения знаний.

Дистанционное образование дает возможность учиться из любой точки мира и делать это в удобное для себя время. Если же у студента возникают вопросы, он может всегда обратиться за разъяснением к преподавателям. Эти и еще много преимуществ предлагает, в частности, дистанционный колледж OPTIMA.

Почему стоит получать образование в дистанционном колледже OPTIMA

В общем дистанционный колледж OPTIMA предлагает уникальные возможности: инновационное обучение, современные специальности и демодоступ, чтобы каждый мог проверить платформу.

Студенты получат доступ к актуальным знаниям, конкурентных компетенций и современных навыков, которые будут способствовать скорейшему трудоустройству молодых специалистов.

Среди преимуществ дистанционного колледжа OPTIMA:

Современная образовательная платформа доступна 24/7.

Профессиональные высококвалифицированные преподаватели, которые обеспечивают сопровождение и поддержку студентов.

Многолетний опыт дистанционного обучения и разработки образовательного контента, в том числе и для высших учебных заведений.

Специальности и квалификации, актуальные в Украине, Европе и мире.

Прогрессивные образовательные методики, кросдисциплинарные подходы, сверхпрофессиональные умения и навыки.

Сочетание теории и практики.

Убедиться в качестве дистанционного образования и создать лучшие условия для успешного старта своего ребенка можно уже сегодня. Для этого стоит воспользоваться 7-дневным демодоступом по ссылке https://optima.college/demo и оценить все преимущества обучения в дистанционном колледже OPTIMA.