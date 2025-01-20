Професійна освіта насправді має чимало переваг. Зокрема, дає змогу швидше опанувати прибутковий фах та вийти на ринок праці, зазначає 24 Канал.

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Тож поки однолітки навчатимуться у старших класах, студент коледжу цю програму засвоюватимете паралельно зі здобуттям професії. При цьому не готуватиметься до складання НМТ та ще й зекономить батьківські гроші на репетиторів.

Головне на цьому етапі – обрати коледж, який має справді якісну програму навчання. Де ж знайти такий заклад та опанувати перспективну професію після 9 класу, розповідаємо у матеріалі.

Чому професійна освіта набуває популярності

Статистика свідчить, що професійна освіта в Україні стає дедалі популярнішою. У 2024 році понад 175 тисяч осіб стали студентами коледжів. Більш як 164 тисячі заяв подали випускники 9 класів. Найпопулярнішими спеціальностями за кількістю поданих заяв серед вступників до коледжів були "Медсестринство", "Підприємництво та торгівля" і "Право".

На сьогодні також зростає попит на робітничі професії. Тож МОН протягом останнього часу намагається трансформувати професійну освіту задля зміцнення економіки та відбудови країни. Усе, аби випускники могли одразу розпочати кар'єру, заснувати власний бізнес чи долучитися до відновлення країни.

Цікаво! 85% вакансій на Work.uа припадає на фахівців, яких готують профтехи. Серед них, зокрема, – електрики, будівельники, механіки. Загалом до 400 різних професій, що відкривають можливості для швидкого працевлаштування та інтеграції в сучасний ринок праці.

У 2025 році, аби стати студентом коледжу після 9 класу, треба пройти творчий конкурс або індивідуальну співбесіду та подати мотиваційний лист. Замість проходження індивідуальної усної співбесіди вступник може також подати результати НМТ за 2022 – 2025 роки.

Однак, поки окремі коледжі в Україні лише проходять трансформацію, майбутні студенти прагнуть навчатися у найсприятливіших умовах та у найкращих закладах освіти.

Який формат навчання обрати

На сьогодні головним мірилом вибору коледжу є не лише якість освіти та навчальних програм, а й безпека під час лекцій. Зважаючи на те, що підземні коледжі в Україні лише починають будувати, а ті, що працюють, часто не мають укриттів, краще віддати перевагу дистанційному формату здобуття знань.

Дистанційна освіта дає можливість навчатися із будь-якої точки світу та робити це у зручний для себе час. Якщо ж у студента виникають питання, він може завжди звернутися за роз’ясненням до викладачів. Ці та ще багато переваг пропонує, зокрема, дистанційний коледж OPTIMA.

Чому варто здобувати освіту у дистанційному коледжі OPTIMA

Загалом дистанційний коледж OPTIMA пропонує унікальні можливості: інноваційне навчання, сучасні спеціальності та демодоступ, щоб кожен мав змогу перевірити платформу.

Студенти отримають доступ до актуальних знань, конкурентних компетенцій та сучасних навичок, які сприятимуть якнайшвидшому працевлаштуванню молодих спеціалістів.

Серед переваг дистанційного коледжу OPTIMA:

Сучасна освітня платформа доступна 24/7.

Професійні висококваліфіковані викладачі, які забезпечують супровід та підтримку студентів.

Багаторічний досвід дистанційного навчання та розробки освітнього контенту, зокрема й для закладів вищої освіти.

Спеціальності та кваліфікації, актуальні в Україні, Європі та світі.

Прогресивні освітні методики, кросдисциплінарні підходи, надпрофесійні вміння і навички.

Поєднання теорії та практики.

Переконатися у якості дистанційної освіти та створити найкращі умови для успішного старту своєї дитини можна вже сьогодні. Для цього варто скористатися 7-денним демодоступом за посиланням https://optima.college/demo та оцінити усі переваги навчання у дистанційному коледжі OPTIMA.